25ml in 25 sec -> doppelter Espresso in ?? Sekunden

Diskutiere 25ml in 25 sec -> doppelter Espresso in ?? Sekunden im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Es gibt ja die Regel 25ml in 25 sec Wenn ich einen doppelten Espresso mache ....sollten es dann 50ml in 50 Sekunden sein ?