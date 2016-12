Den Mahembe habe ich auch gerade in der Mühle, allerdings als Single und geröstet von "The Barn". Ich hatte noch nie einen enttäuschenden Kaffee aus Ruanda zuhause, und auch dieser ist so lecker und aromatisch, wie ich das mit diesem Anbauland in Verbindung bringe. Sehr gediegene Qualität und dabei unkompliziert in der Zubereitung, also gut "zum Reinschnuppern" in das Thema. Einfach mit 10g im Einersieb starten und dann langsam, Shot für Shot, höher tasten. Die ganz dicken Konzentrationen (über 17g auf eine halbe Espressotasse) sind aber nicht so meins.

