Allgemeiner Erfahrungsaustausch EK43

Feinstaub neigt halt eher zu Klumpen sobald es leicht komprimiert wird, was ja der Fall ist sobald man in ein Gefäß mahlt.

Der Mahlgrad bei "diesen" Mühlen / Mahlscheiben entspricht einem Feinstaub, der entstehend aus einer reinen Espressomühle, beim Bezug keinen Tropfen durch das Sieb laufen lassen würde.

Der Feinstaubanteil (fines) der EK 43 ist zwar höher als bei allen anderen "hochwertigen" Mühlen, i.e. Robur, Anfim Super Caimano, MK K30, Mazzer SJ.

Durch die Partikelgrössen die allerdings in einem sehr zusammenliegenden Grössenverhältnis liegen (max. uniform) kommt es hier nicht so zum Tragen, wie bei einer Espressomühle.

Meine Philosophie od. Vermutung zu der Ek 43 ist eher ernüchternd, (ja ich besitze auch eine EK 43) da andere Mahlscheiben, die für den Zweck von ähnlich max. uniformen Mahlgut genutzt werden, um keinen Deut schlechter sind (imho) i.e. EK 10 verbaut in MK Kenia und Guatemala Lab.

Der Vorteil der EK 43 liegt in erster Linie in dem geringen Totraum, bei dem fast alle anderen nicht wirklich mithalten können.

MMn will MK eine Art Mythos aufbauen, was sie mit Mat Perger soweit auch geschafft haben, blos nicht erwähnen, dass es mit den anderen MK Mühlen und dementsprechenden Brühkaffee Mahlscheiben vom Ergebnis auch nicht anders ist, somit werden pauschale Rückschlüsse (grösse der Mahlscheiben, vertikal verbaute Mahlscheiben, Drehgeschwindigkeit in Kombination mit der Grösse der Scheiben) im Keim erstickt.



Es könnte ja jeder Mühlenhersteller nachziehen.



Für Freunde des lightroast ist das Teil ok, aber als all-round Mühle mMn in keinster Weise empfehlenswert.

Mir schmecken sämtliche andere Röstungen, vermahlen mit der EK 43 einfach nur überextrahiert.

Wie "Solitär" schon geschrieben hat, ist man bei der Espressovermahlung schon sehr nahe am "zero point", einen Tick weiter und die Mahlscheiben berühren sich.



Ich bin mir durchaus bewusst darüber, dass die EK 43 ihre Zielgruppe hat, deswegen sollten ein paar kritische Punkte meinerseits auch nicht die Stimmung verderben.

Geschmack ist schließlich Geschmacksache.

