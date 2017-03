Beim Bezug mit dem Blindsieb bildet sich nun deutlich schneller ein Strahl in der Mitte und der sich bildende "Kaffeering" am Anfang des Bezugs mit Blindsieb ist gleichmässiger. Vorher hat das etwas länger gedauert, meist hat sich hinten und vorne je ein Strahl gebildet und diese sind dann erst deutlich später zu einem Strahl in der Mitte verflossen. Für mich ein deutliches Zeichen für eine gleichmässigere Extraktion.

