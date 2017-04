[...]

Klar wäre Metall oder Glas besser – schon wegen der leichteren Reinigung. Kennt jemand Glasbehälter mit dicht schließendem Deckel in für uns passender Größe? Wäre sehr interessiert.



Und dass die Bohnen auch durch das Öffnen der Boxen leiden, wenn wir unsere Portion zum Vermahlen entnehmen, ist klar. Daher sollte man auch nur eine überschaubare Menge in der Box lagern. Bei mir sind das meist 500 g, da ich die in weniger als einer Woche wegziehe.

