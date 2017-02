Hallo,Ich sehe momentan bei allen Leuten diesen (nicht günstigen) braunen wohl widerstandsfähigen geflochtenen Kunststoff.Wir wollten Holz haben, wegen der Haptik.Nun haben wir diese lackierten Klappmöbel von Balke, Serie Miami. Gibt dieselben Dinger aber wohl auch von Anderen:Ist europäisches lackiertes Holz. Man muss auf Modelübersicht gehen und im pdf sieht man dann den Klappstuhl ohne Armlehne. Stuhl hat ca 60 EUR gekostet. Wir stellen sie frostfrei über Winter in den Keller damit der Lack nicht abplatzt, sie sind nun > 1 Jahr alt und sehen noch top aus.Ist nicht superbequem, aber zum essen ok und sie fühlen sich gut an. Wir haben den kleinen Klapptisch dazu, sind nun zu viert und das wird definitiv bald höchstens ein Beistelltisch.Grüße,Jörg