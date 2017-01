Meine Änderungen:

Grobgehackte

Da ich den für morgen mal wieder fabrizieren muß und grad so schön dabei bin, kricht ihr mal das Rezept:für Springform 26 cm200 g Butter, 150 g dunkle Kuvertüre mit ca. 70 % Kakao, 200 g gegarte geschälte Rote Bete, 1 Vanilleschote, 3-4 Stiele Minze, 150 g Mehl, 2 TL Backpulver, 100 g fein gem. Mandeln, 3 Eier, 180 g brauner Zucker.Backofen 155 g, kein UL. Springform aufbuttern, Boden mit Backpaier auslegen.Butter mit Schoko über WB schmelzen.Rote Bete pürieren, Vanischote halbieren und Mark rauskratzen, Minzeblätter von Stiel puhlen und fein schneiden. Mehl, Backpulver und Mandelkram vermischen. Eier mit Zucker und Vanimark und 2 Prisen Salz (mist, hab ich vergessen) schaumig schlagen.Erst die Butter-Schokomischung, dann die Rote Bete und die Minze unterrühren, dann Mandelmehl unterheben.Teig inne Form, glattstreichen und für ca. 35 Min. in den Ofen - Stäbchenprobe nicht vergessenDann rausnehmen, abkühlen lassen und futtern - oder zur Not auf Besuch warten.Da ich keine Minze hatte, sind 4 Täfelchen After Eight kleingeschnibbelt reingekommen.Rote Bete grob gerieben, so wie für grobe Kartoffelpuffer.Statt Vanischote Vanizucker mit gem. Bourbon-Vanille drin.Mandeln und, da nicht genug, Kokosraspeln dazu.Kann ja schließlich noch gut kauen.Ich glaub das sind se alle