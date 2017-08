BASEL - wer kann mir was empfehlen

Hallo,



kann mir vielleicht der eine oder die anderen einen Tipp geben, wo ich in Basel meinen täglichen Bedarf decken kann? Ab April werde ich dort eine neue Stelle antreten.

Ich suche ein (oder mehrere Cafes) mit gutem Kaffee (Illy und vergleichbar - wenn man das sagen darf?), wo man einerseits genießen kann, andererseits auch mal einfach in angenehmer Atmosphäre Zeit verbringen kann.



So long,

Clemens

