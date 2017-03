...13g ist da für den Anfang eigentlich zu wenig (führt zu deinem nassen Puck)1. Dosis auf 15g erhöhen und so beibehalten2. Möglichst gerade und sorgfältig Tampen3. Läuft es zu schnell, feiner mahlen. läuft es zu langsam, gröber mahlen. Bei der Hario Mini Mill wirst du da aufgrund der groben Rasterung schnell eine Veränderung erzielen, es kann aber auch sein, dass der perfekte Mahlgrad zwischen zwei Stufen liegt. Dann einfach die nehmen, die am ehesten passt, tendenziell schmecken viele Kaffeesorten etwas zu langsam durchgelaufen besser, als zu schnell. Geduld (und genug Kaffee) ist hier die Devise!4. Wenn die Durchlaufzeit passt und du 28-35g Espresso in 25 Sekunden erhältst: Probieren. Wenns schmeckt, einfach freuen.Wenn nicht, den Puck überprüfen. Sieht er löchrig aus? Oder wässrig? Dann probiere es mit noch etwas mehr Kaffee bei gröberem Mahlgrad, solange sich der Siebträger noch ohne Widerstand eindrehen lässt, ist alles im Grünen Bereich. Mehr darf's aber auch nicht werden, denn sonst wird der Puck beim Einspannen zerstört.5. Wenn das Erhöhen der Dosis nichts bringt oder nicht möglich ist, mal hinterfragen, ob der Kaffee nicht zu frisch (jünger als 5 Tage) oder zu alt (älter als 3 Monate ist)6. Wenn das auch nichts der Fall ist, einfachsorgfältiger Tampen, mit einem Zahnstocher den Kaffee vorm Tampen durchrühren und vor dem eigentlichen Festdrücken mit dem Tamper auf dem Kaffeemehl "herumeiern", wie ein zu langsam gewordener Kreisel. Das bringt noch mehr Stabilität, ist aber in den meisten Fällen nicht nötig.Eigentlich sollte schon nach Schritt 3 vernünftiger Espresso entstehen. Sollte das nicht der Fall sein, hast du jetzt zumindest Anregungen, was du im Zweifelsfall ändern kannst.Letztlich ist am Anfang vor allem wichtig, einfach Übung zu bekommen, manche Unregelmäßigkeiten lösen sich dann ganz von alleine auf.Viel Spaß!