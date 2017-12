Bezzera BZ 10 kein Dampf nach Kesselentleeren

Dampf (Lanze links) und Heißwasserrohr (rechts), also beide Abteilungen, die mit Kipphebeln betreiben werden - funktionieren nicht.

Der "normale" Bezug" aus dem Siebträger funktioniert einwandfrei.(heiß!)



Manometer:

Maschine hat einen Doppelmanometer. In der oberen Hälfte des Manometers, in der der Dampfdruck angezeigt wird, bleibt die Nadel bei "0" bar stehen; d. h. Maschine heizt die" Dampfabteilung" nicht auf.

