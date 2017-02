Das mit dem unterschiedlichen Brühdruck an Pumpe und im Siebträger liest man oft, es will mir- als in Hydraulik überhaupt nicht bewanderten - ebenfalls nicht einleuchten. Wenn ein Rückschlagventil oder das bei den kleineren Lelit- und Isomac-Maschinen in der Brühgruppe verbaute Ventil erst bei einem bestimmten Druck öffnet, warum soll dann bei nun offenem Wasserdurchfluss dahinter ein geringerer Druck herrschen als davor? Der Druck baut sich nach meinem laienhaften Verständnis nach dem Ventil zwar später auf, als in dem Wasserlauf zuvor (eben erst wenn das Ventil öffnet), aber dann müsste doch bei offenem Durchgang doch bis zum nächsten Hindernis (Kaffepuck) derselbe Druck aufgebaut sein...?

