.... Der Grund: Ich hatte hier mal ein Hilfsmittel vorgestellt, das ich mir ausgedacht hatte und von dem ich mit meinen eigenen, bescheidenen Möglichkeiten einen Prototypen gebaut hatte, zusammen mit Überlegungen, wie das Teil meiner Meinung nach aussehen müsste. Ein paar Wochen später hat im selben Thread ein Profi "seine" Lösung vorgestellt und vermarktet. Es hat niemanden gestört, dass er in diesem Amateur-Bastelthread massiv Werbung gemacht hat und seine Behauptung, er hätte das Teil schon viel früher als ich mal erwähnt, nicht beweisen konnte. Im Gegenteil, ich wurde sogar für mein hartnäckiges Nachfragen von seinen "Fans" angefeindet.

Einem anderen User ging es noch schlimmer. Er durfte nicht mehr seine eigene Idee, eine runde Tamperstation, als Produkt in Kleinstserie unter die Leute bringen, weil sich zwischenzeitlich ein Schmarotzer einfach das Geschmacksmuster gesichert hatte. Das Teil wird jetzt mit dem Label eines großen Herstellers teuer verkauft.



Kurz: Man muss aufpassen, was man in diesem Forum an eigenen kreativen Ideen präsentiert.

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.