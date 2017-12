Bialetti Edelstahlespressokocher ?

Grund meiner Nachfrage:

Ich war gestern in einem großen Kaufhaus mit einer großen Haushaltswarenabteilung. Mit im Sortiment, sämtliche Espressokocher von Bialetti und auch die oben aufgezählten Edelstahlversionen.

Was mir hier gleich aufgefallen ist, daß auf der Verpackung dieser Edelstahlkocher zu lesen war "Made in China"... die "Moka Express" aus Alu hingegen ist "Made in Italy" und auch von der Verarbeitungsqualität wesentlich besser auf den ersten Blick.



Was mir bei den Edelstahlkochern aufgefallen ist, daß sich der Wasserbehälter bei vielen Exemplaren schwergängig und hakelig vom Oberteil abschrauben lässt... auch knarzt es beim Abschrauben doch etwas laut, ähnlich wie wenn feiner Sand im Gewinde wäre und reibt.

Noch ein Punkt wäre der Deckel des Kochers. Die sind bei jedem Teil anders drauf, liegen nicht sauber auf und haben auf einer Seite einen größeren Spalt.



Ist das bei diesen Edelstahlkochern normal, oder hat die Qualität "Made in China" bei Bialetti deutlich nachgelassen ?

Bei den Modellen "Moka-Express" welche "Made in Italy" waren ging kein Gewinde schwer, klemmte oder knarzte. Auch waren die Deckel alle sauber drauf.



Vielleicht kann @espressojoe etwas zur Qualität der Edelstahlkocher aussagen, oder finden sich hier User, welche etwas zur "Musa", "Venus" oder "Kitty" berichten können ?!



Vielen Dank

