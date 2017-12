Bis 28cm breiter/schmaler Dualboiler oder Zweikreiser gesucht

Was sind Deine Beweggründe für Dual Boiler bzw. Zweikreiser? Eine Grundsatzentscheidung für eine Technologie würde die Auswahl erleichtern.



Privathaushalt mit nie und da Gästen, die morgens Cappuccino trinken und abends Espressi.



Wenn es um optische Stimmigkeit geht, wäre sicher eine Olympia Kombi ideal. Der Preis scheint mir für das technisch gebotene etwas überzogen, aber wenn‘s gefällt und aufs Geld nicht so ankommt, warum nicht...



Die Technologie scheint mir etwas "alt", hat aber den Vorteil, dass die Maschine grundsolide und ausgereift ist. Meine Emotionen halten sich in Grenzen.



Ansonsten sind DC Mini und DC Max optisch und technisch eine stimmige Lösung. Wäre mein Favorit, auch wenn mir persönlich die DC Max zu teuer wäre. Für das Geld würde ich eine totraumarme, singledosingfähige Mühle wie Monolith oder Mythos One vorziehen. Im Zweifel geht da bei mir Eigenschaft vor Optik.

