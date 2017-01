Zitat von dale-cooper:

Habe gestern einen Kaffee in dem Espresso-Büdchen vor der Uni (in der Nähe der evangelischen Kirche) getrunken und muß sagen: Der ist echt Spitze: Dicke Crema, die Tasse nicht wie so häufig randvoll, nicht so eine wässerige und eher sauere Angelenheit wie z.B. im Einstein häufig, sondern ordentlicher Caffe-Geschmack.

