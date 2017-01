[*]Die KaffeezeremonieMein absoluter Geheimtipp - der beste Espresso und Cappuccino in ganz Braunschweig. Der Inhaber Ketema Georgis ist Äthiopier und importiert den Kaffee direkt von Bauern aus seinem Heimatland. Ein Besuch in dem kleinen Laden im Magniviertel lohnt sich. Auf Anfrage versendet er auch per Post - es gibt 4 Sorten - den Yirgacheffe kann ich sehr empfehlen.Adresse: Am Magnitor 6, 38100 Braunschweig - Kaffeezeremonie - gerösteter äthiopischer Kaffee