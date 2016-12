Tara

warum, was ist denn da drin?



(ok, ich backe schon gerne selbst Brot, schwer ists ja wirklich nicht (also Hefebrot) aber derzeit eher "mal" und nicht immer...

vielleicht back ichs dann öfter :grin:

Tara

und nimmst du handelsübliches Mehl oder gehtst d da auf die Jagd nach was anderem, wenn ja welches?

Ich hab' keine Liste greifbar, aber wenn Du in einem Supermarkt bist, dann schau' Dir mal die Zutatenliste einer Brotbackmischung an. Dann dürftest Du einen Großteil dessen haben, was auch die üblichen Bäckereien zusätzlich zu Getreide und Saaten da hineingeben. Einen guten Überblick bietet auch dieser Artikel von der Stiftung Warentest . Ich bin der Meinung, dass man das ganze Zeug nicht im Brot braucht, weil ein gescheites Sauerteigbrot auch ohne Konservierungsmittel mehrere Tage hält und auch keine Säuerungsmittel braucht, weil der Sauerteig das auch ohne kann.Zitat:Handelsübliches Mehl geht, speziell in dem Bioladen hier im Ort gibt es sehr gutes. Auf was Du aber auf jeden Fall speziell bei Roggenmehl achten musst, ist, dass es noch eine ganze Weile haltbar ist, da altes Roggenmehl leicht ranzig-muffig schmeckt.Der Onkel meiner Frau bringt uns auch manchmal Mehl von einer kleinen Mühle (Familienbetrieb) in der Nähe von Meißen mit, die dort irgendwie die Zeitläufte überdauert hat. Deren Mehl ist merkbar frischer als das aus dem Supermarkt und die bieten auch Sondergeschichten wie grobes Roggenschrot an. Ich kenne allerdings hier im Rhein-Main-Gebiet keine Mühle, die noch so arbeiten würde, daher ist sowas schwierig finden, wenn man nicht zufällig in der Nähe wohnt oder Verwandtschaft hat, die in der Nähe arbeitet. :smile:Was wir in letzter Zeit öfters machen, ist Mehl selber mahlen. Wir haben uns vor einiger Zeit eine Küchenmaschine gekauft, für die es auch ein Mahlwerk als Zubehör gibt. Das haben wir uns vor ein paar Monaten gegönnt und sind bisher sehr zufrieden damit. Wir kaufen uns Getreide in o.g. Bioladen und mahlen das dann kurz vor dem Brotbacken selber. Leeecker! :grin:Du siehst, es gibt viele Möglichkeiten...Wenn Du mehr wissen willst, gerne per PN oder wir machen ein neues Thema auf.Viele Grüße,hawi