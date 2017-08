Brühdruck nur noch auf 3-4 Bar

Hallo zusammen,

ich brauche mal eure Hilfe,

seid heute ist der Brühdruck an meiner Bezzera BZ10 nur noch 3-4 Bar bei Mahlgrad 0 an meiner Graef CM702.

Die Bohnen riechen frisch und sind ca. 3-5 Tage im Vorratsbehälter.

Was mache ich jetzt verkehrt.

Der Kesseldruck liegt bei 1,1-1,2bar und ich Tampe wie immer. Beim Doopelauslauf kommt an beiden ausläufen die gleiche Menge an.

Die Crema ist sa wenigen sekunden verschwunden was sie vor wenigen Tagen nicht war.



Woran kann es liegen?

