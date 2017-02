Die Maschine musste ich schon mal öffnen. Gleich zu Beginn war das PID defekt... Sollte also kein Problem sein. Die Einstellung des Ventils wird so vorgenommen, wie hier in einigen Beiträgen schon beschrieben? Also, nur den kleinen Sechskant am Ventil reindrehen? Oder ist noch was zu beachten?

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.