Leider ist das Messen der Brühtemperatur nicht so ohne weiteres möglich. Bei einem Bezug ohne Gegendruck ist die Flussrate sehr hoch, die resultierende Brühtemperatur passt nur ungefähr und auch nur zu Beginn des Bezugs, außerdem fehlt die Abkühlung durch den Espressopuck, die man bei der Suche nach der absolut Temperatur einrechnen müsste. Zudem ist es gar nicht einfach bei einem überströmten Messpunkt genug Rückstau zu bekommen, so dass das Wasser die Messung dominiert, aber nicht so viel Rückstau zu haben, dass alle Veränderungen weggepuffert werden. Zugleich reagieren die Thermometer je nach dicke deutlich verzögert. Die zentrale Frage ist wie genau und was genau du messen willst. Will nur sagen, das Ganze ist leider nicht so einfach.

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.