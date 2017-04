wir freuen uns, Dir unseren Home-Barista Kurs vorzustellen! Wir wollen Dir unser Wissen für Dein tolles Hobby weitergeben -

als eine der nicht so vielen transparenten KaffeeRöstereien - eigentlich Selbstverständlich, oder?

Nichts ist schöner, als täglich die Tasse Espresso zu perfektionieren und zu geniessen!



Doch aller Anfang ist schwer.

Viele zahlreiche Tipps und Hilfestellung findest Du ja bereits in diesem tollem Forum. In unserem HomeBarista Kurs helfen wir Dir mit Deinen Fortschritten ein wenig auf die Sprünge, bzw. zeigen Dir "Abkürzungen".

Gerne kannst Du dazu auch Deine eigene Maschine/Mühle mitbringen -