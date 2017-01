Ceado E37s

Kann die Ausführungen von Infusione nur bestätigen, habe in etwa die gleichen Erfahrungen gemacht.

Schön, dass sich ein neuer Thread öffnet und man Erfahrungen teilen kann.

Wie oft reinigt ihr die Mühle? Bislang 1x geöffnet und nicht für nötig befunden. Nichts war verbacken, alles noch schön blank. Natürlich hab ich mit einem Pinsel mal darübergewedelt.

Öffnet ihr sie jedes Mal oder jagt ihr Mühlengrinder durch oder gar beides? Da das so einfach geht würde ich erstmal nur öffnen.

Schießt bei euch auch von Zeit zu Zeit der gemahlene Espresso übers Ziel hinaus? Da bin ich sehr zufrieden, keine rumgesaue, das Mehl liegt super locker im Sieb. Die Iberital hat immer hohe Matterhörner produziert, da fiel auch immer was daneben.

Mir verdirbt das von Zeit zu Zeit die Morgenlaune!

Wie nutzt ihr das SSC, welche Einstellung wählt ihr? Die steht bei mir noch im Außlieferungszustand.

Hat jemand einen Tidaka Trichter im Einsatz? Größe M oder L? -

Ich nutze die Ceado in Verbindung mit einer R58 V2.

