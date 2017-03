Hallo zusammen,

erst mal vielen vielen Dank für die mentale Unterstützung und die hilfreichen Ratschläge.



Die cash on delivery - Variante ist super. Leider habe ich die im Kaufrausch übersehen. Dass paypal eine nur vorgegaukelte Sicherheit bietet, hatte ich auch gehört. Was bleibt? Natürlich, ich habe meine Kreditkartennr. angegeben. Jetzt hoffe ich, dass irgendwie alles zu einem wenigstens halbwegs positiven Ende findet. Die Möglichkeit besteht tatsächlich. Es gibt nämlich Fortschritte. Folgende Mail rehabilitiert coffeeitalia zumindest teilweise:



Dear Stefan the domain is 1 years old, the site is on translation just since

> 2 months.

> Regarding the price you paid in total 660.

> For your information you will never find something cheaper than that because

> is under cost.

> The grinder will be sent you next week.

> Regards



Der Preis ist für die Mühle immer noch ein guter. Ich warte halt die nächste Woche ab. Das Geschäftsgebaren finde ich trotzdem unter aller Sau, positiv formuliert.



Da in beiden Shops die gleiche Kontaktadesse angegeben wird ist die Chance eines besseren Preises bei kitchenaid vermutlich nicht besonders hoch. Allenfalls das Angebot an Vincent hätte da vielleicht eine bessere.



Ich melde mich nächste Woche mit einer hoffentlich positiven Nachricht.

