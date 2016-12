Das erinnert mich an die Zeit als von Golf 1 auf Golf 2 umgestellt wurde. Da haben sich Leute die Breiten Rücklichter des 2er GOlfs in den 1er umgebaut, damit der o aussieht wie der neue....



Ich fand meine LIVIA auch ok und kenne auch ne LIVIA mit Festwasser und Abwasser. Verglichen mit einer Gastro, selbst mit meiner Brasilia ist das alles Spielzeug. Ich halte solche Invests einfach für zu hoch. Und eine Schönheit oder ein Qualitätsklotz wird die Bezzi auch nicht mit Spoiler und Verbreiterung...:wink:



Gruß



Gerd

