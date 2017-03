Demoka Timer Speziale...

Aus einer

relativ dicken (0.4 mm) transparenten Folie habe ich mir einen Streifen ausgeschnitten,

der stramm in die Kammer passt. Dann habe ich einen Knick angelegt und die Folie, mit

dem Knick voran, bis knapp vor die Mitnehmerscheibe geschoben. Den Rest habe ich

umgebogen und vorne in die Kante geknickt, sodass oben ein Spalt von ca. 3 mm verbleibt.

Der Rüssel hat unten eine vorstehende Kante, die drückt das lose untere Ende der Folie

an das Gehäuse, siehe linkes Bild.

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.