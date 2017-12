Habe hier einmal die Formal aufgeschlüsselt: Menge Getränk=Brühwasser+ Kaffeemenge x EXT/100.Im Ergebnis ergibt sich das hier:Mathematisch betrachtet führt also eine Verdoppelung der TDS fast zu eine Verdoppelung der Extraktion.Wie sieht es aber in der Praxis aus, da ist die Korrelation nicht positiv, sondern negativ:1. Fall: negative KorrelationIch verdoppele die BrühwassermengeDie Extraktion steigt, TDS sinkt, weil durch die Verdoppelung der Wassermenge TDS sinkt, die Extraktion sich aber um weniger als das doppelte erhöht.2. Fall: negative KorrelationIch verdoppele die KaffeepulvermengeDie Extraktion sinkt, weil die Wassermenge in Relation zur Pulvermenge sinkt, TDS aber steigt: negative Korrelation3. Fall: ich mahle feiner oder tamper stärkerExtraktion steigt, TDS steigt: positive Korrelation4. Fall: ich erhöhe den Brühdruck und tampe stärkerExtraktion steigt, TDS steigtUnd dann gibt es noch eine Vielzahl von KombinationenWas bleibt?