Wer hat denn bitte das (c) auf Mett? Der Metzger?



Ist: Ham se noch Hack evtl. (c) frei?



Carsten



(Dem das (c) an Bildern ansonsten schon noch klar ist und der das auf für richtig hält)

