ehrlich gesagt weiß ich noch nicht ob ich sie leben werde,

derzeit ist sie mir noch ein bischen suspekt.

[...] sie klackt und ich fürchte ihr fehlt was,

sie riecht ein bischen und ich weiß noch nicht was sie so im Innersten fühlt und ausbrütet... ich trau ihr noch nicht, so wie ich der Silvia traue.



Sie sieht gut aus ind er küche... aber... das tat die Silvia auch.

