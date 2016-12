Hallo Mauno Loa,

hab Deinen Betrag zunächst übersehen.

Es macht wenig Sinn Allgemeinplätze zu streuen. Wo ist der Wein her, was kostet er? Die Heimat der Syrah-Traube ist die nördlich Rhone. Dort kosten die guten Weine auch dreistellige Summen. Was meinst Du mit Nachzüchtungen? Shiraz heisst die Traube nur in Übersee (Amerika, Australien Südafrika).



Gruss Günther!

