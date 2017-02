Wenn Du mal einen Caffe von einer echten Sizilianerin kredenzt kriegen möchtest, dann versuche es doch mal bei Pasta Buonissima an der Olpe (nähe Ostwallmuseum). Ist ein kleiner Lebensmittelladen, in dem es herrlich nach Italien duftet, in dem Mamma mit ihren Mitarbeiterinnen selbst frische Pasta zubereitet und täglich auch einen Pasta-Mittagstisch anbietet. Den Caffe macht sie mit einer Astoria AEP 1 Junior. Wenn Du ihn etwas kräftiger magst, sag Ihr einfach, sie soll die Tasse nur halb voll machen ;-). Versuchs mal in der Mittagspause, ist wirklich wie ein kleiner Urlaub. Gruß aus Dortmund, Bussi