Dualboiler Quickmill New Vetrano 2B Evo oder Izzo Alex Duetto IV

Diskutiere Dualboiler Quickmill New Vetrano 2B Evo oder Izzo Alex Duetto IV im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Guten Tag, bei mir ist die Zeit der Milchschaumgetränke angebrochen, deshalb soll ein Dualboiler her. :rolleyes: In der engeren Auswahl stehen...