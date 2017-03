nicht

Wer liefert die frischesten E.S.E-Pads (Bezugsquellen)? Welche Sorten sind eure Lieblingsorten und warum? Auch Negativerfahrungen wären interessant - welcher Espresso schmeckte euch als Pad überhaupt nicht?

Liebes Forum,zu diesem Thema kam ich wie die Jungfrau zum Kinde: nämlich durch eine unfreiwillige (aus gesundheitlichen Gründen) Aufgabe meines "Barista-Hobbies"und Abschaffung des gesamten Equipments im Februar 2015.Mein Mann soll unter meiner Zwangs-Abstinenz nicht leiden und so habe ich ihm (für´s Wochenende) eine La Piccola "Sara" E.S.E Padmaschine gekauft nachdem ich mich hier bei euch entsprechend schlau gemacht habe (Dank ans Forum!).Leider führt das Thema E.S.E ja ein Schattendasein (vermutlich, weil bei "Pad-Espresso" irgendwie jeder so etwas wie "Senso" vor Augen hatAlso vorab zur Begriffserklärung:E.S.E bedeuted Easy Serving Espresso und ist ein offener Standard. Diese Pads sindkompatibel mit Senseo oder ähnlichen Hersteller-eigenen Padsystemen! Maschinen, die für E.S.E-Pads ausgelegt sind, arbeiten mit einem ähnlichen Druck wie eine gute Siebträger-Maschine, also mit ca. 15 Bar und auch die Pads enthalten mit ca. 7 gr viel mehr Kaffee als Senseo... - "Richtiger" Espresso ist also mit E.S.E. möglich.Da wir immer sehr gute und frische Bohnen gewohnt waren, möchte ich meinem Mann einen ähnlich hohen Standard als Pads anbieten und erbitte dazu eure Hilfe:Ich würde mich freuen, wenn das Thema E.S.E auf diese Weise vielleicht etwas aus der Versenkung erwacht und sich doch einige Anhänger findenAuch wenn ich selber verzichten muss - ich finde das Thema spannend und werde stellvertretend die Erfahrungen meines Mannes berichtenSo muss ich wenigstens nicht auch noch auf das Forum verzichten (und an der Maschine basteln kann ich ja auch noch ...)Viele GrüßeDaenerys