Bericht 2. Teil



E.S.E.-Kompatible Maschinen

Neben den reinrassigen E.S.E.-Maschinen gibt es noch die kompatiblen Systeme. Entweder sind die günstigeren Siebträger schon so gebaut, dass auch E.S.E.-Pod's genutzt werden können oder bei den teureren Siebträger gibt es noch einen Umbausatz, der dann spezielle Siebe sowie eine spezielle Duschplatte beinhaltet, um E.S.E. nutzen zu können. Ich konnte einige Systeme von dem kompatiblen Systeme testen und naja, es gibt wirklich Unterschiede, wie auch bei den reinrassigen E.S.E.-Maschinen.



....



ascaso Steel Uno Versatile

Die ascaso Steel Uno Versatile kommt mit zwei Siebträgern und zwei Duschplatten im Lieferumfang daher und ist entweder MATT oder POLIERT erhältlich. Ich hatte eine ascaso Steel Uno Versatile noch ohne Magnetventil oder Kippschaltern sondern die was ältere Version. Die Maschine hat ein schlichtes und schönes Design

....



Die ascaso Steel Uno Versatile, die ich hatte, wurde mit zwei Duschsieben geliefert. Das Duschsieb für E.S.E.-Pod's war schon montiert und es war ein zweites für gemahlenen Kaffee dabei, welches nach belieben getauscht werden konnte. Der Umbau dauert nur wenige Minuten und schon kann man mit gemahlenen Kaffee hantieren....

....

In die gleiche Kategorie ist auch die BFC Azzurra einzuordnen, denn die hat auch ein spezielles E.S.E.-Duschsieb und einen speziellen, flachen Siebträger für E.S.E. Konnte diese nur kurz testen und steht in etwa gleich wie mit der ascaso Steel Uno Versatile....

.....

Was ich noch dazu sagen möchte ist, dass mir die ascaso Steel Uno Versatile besonders aufgefallen ist. Denn sie kann sehr gut mit E.S.E.-Pod's umgehen und man hat die Möglichkeit durch Umbau des Duschkopf's auf gemahlenen Kaffee umzusteigen, dass bietet eine Spinel Pinocchio oder La Piccola nicht. Irgendwie ein cleveres und gutes System und man merkt, dass ascaso bei dieser Maschine das Thema E.S.E. wirklich im Griff hat. Ob das auf die PRO Serie von ascaso Steel auch zutrifft, kann ich nicht sagen, da ich das nicht testen konnte. Aber ich glaube, dass ascaso sowohl mit gemahlenen Kaffee und E.S.E. umzugehen weiss, denn das Ergebnis überzeugt.

....

...Aber wer zum Beispiel unter der Woche mit E.S.E.-Pod's arbeiten will, weil schnell, einfach und sauber und am Wochenende gerne mit frisch gemahlenem Kaffee brühen will, dem kann ich die ascaso Steel Uno Versatile empfehlen. Ist jetzt kein E61 Brühkopf oder ein Zweikreiser aber wer mit der Maschine als Einkreiser leben kann, dem kann ich sie empfehlen. Denn durch einen einfachen Umbau beide Möglichkeiten zu besitzen, hat schon was Reizvolles und ist ein guter Kompromiss zwischen beiden Systemen.

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.