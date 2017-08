E61 Hebel quietscht bei Betätigung

Hab meine QuickMill LaCerta mit E61 jetzt ca. 3 Monate in Betrieb und seit einiger Zeit quitetscht der Hebel bei Betätigung.

Hab schon versucht da was zu ölen, war aber nicht sehr erfolgreich.

Muss da was auseinandergebaut werden oder hab ich einfach die falschen Stellen geölt?

