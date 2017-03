Für mich als Software-Ingenieur zum Verständnis:



Es gibt also im Moment noch keine Hardware, die man per Bluetooth ansteuern kann?



Bzw. andersrum gesagt: Wollte ich eine Steuerung per Bluetooth programmieren, müsste ich erstmal elektronische Komponenten auflöten bzw. einstecken?



Diese Frage stellt sich für mich irgendwie bevor es ans App-entwickeln geht.

