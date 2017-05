Ich nutze seit Dezember letzten Jahres den Sony PRS-650 ,und das Teil ist mein ständiger Begleiter. Ursprünglich zum bequemen lesen von PDF´s und Dokumenten gedacht habe ich mittlerweile aber auch schon unzählige Bücher darauf gelesen. Ich war immer einer von den Bücherfreaks die laut aufgeheult haben von wegen ein Buch in der Hand kann nix ersetzen und so weiter. Mittlerweile ist es so das ich meinen Reader vermisse wenn ich mal ein Buch in der Hand habe.Das Teil ist in Verbindung mit einer guten Hülle -ich habe eine Art Lederhülle die man aufklappen kann wie ein Buch ist leider nicht dabei war aber erschwinglich -unersetzbar geworden. Vor allem für Leute wie mich die immer mind. 3 Bücher auf einmal am lesen sind ist es klasse .Außerdem habe ich die Möglichkeit mir Textstellen zu markieren um sie später wiederzufinden das ist gerade bei Fachbüchern für mich eine große Hilfe.