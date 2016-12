Per Pressostat-Justage habe ich den Kesseldruck auf 1,6 bar hochgesetzt und bin damit an dem Punkt angelangt, an dem der Espresso ausgeglichen schmecken kann, aber von Kontinuität noch keine Spur war. Oft verbrannte Crema, hier und da sauer - nie ein wirklich richtig leckeres Ergebnis.

