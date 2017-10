Die Steuerung heißt "Faustino" ( https://en.wikipedia.org/wiki/Faustino_(platform) ) und ist eine Entwicklung von Dietmar Eilert ( http://www.softwareandcircuits.com/ ), der auch hier im Kaffee-Netz aktiv ist und auch die sogenannten "Easy Kits" herstellt. Mittlerweile wurde das Projekt, so weit ich weiß, in "Arturo" umbenannt. Auf dem Faustino läuft die Firmware "Café" ( http://projectcaffe.bplaced.net/index.html ), die unheimlich viele Funktionen bietet. Der Boardie "octabeer" hat in etwa zur gleichen Zeit wie ich seine Silvia mit einem Faustino ausgestattet und umfangreich darüber berichtet und sehr viele Tests und Messungen durchgeführt - sogar einen Sensor _in_ die Brühgruppe eingebaut, um während des Bezugs die Wassertemperatur zu messensiehe z.B. http://www.kaffee-netz.de/threads/darf-ich-vorstellen-miss-silvia-faustino-mit-paddle-und-usb.41234/