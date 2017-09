ECM CASA IV oder Classika II ? Lohnt der Aufpreis?

7 Espresso pro Woche? Jeden Tag einen Shot? An was fuer eine Muehle hast Du gedacht?



Ich fuerchte du wirst 50% des Mehls wegwerfen oder minderwertige Ergebnisse in der Tasse trinken.



Wenn Du allerdings davon ausgehst, dass das mal mehr wird, dann koenntest Du auch zum Cappuccinotrinker werden oder bei Dir jemand einziehen, der gerne mal was mit Milch hat.



Ich will Dich nicht vom Einkreiser abbringen, wenn Du allerdings soviel Geld in die Hand nimmst, dann waere ein Zweikreiser zumindest mal anzudenken, der Vorteil vom Einkreiser ist eigentlich das schnellere Aufheizen und der geringere Preis, beides faellt beim E61-Einkreiser irgendwie weg.

