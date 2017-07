ECM Casa Speciale-Bedienungsanleitung?-Reinigung&Wartung

Hab bis jetzt noch nix bestellt, evtl. kommt ja noch mehr dazu.



Hab ja noch ein Problem mit diesem einen Stecker der verschmort ist.

Bei heißem Kessel riecht der bissl unangenehm, scheint aber nicht irgendwie weiter zu schmoren. Werd da mal einen neuen Stecker ans Kabel machen.



Das hier scheint wohl das Sicherheitsthermostat zu sein wie es in der Zeichnung der Botticelli auch dargestellt ist (safety thermostat with manual reset 165°).



Was bedeutet da "with mnanual reset", kann man auf den roten Nippel in der MItte draufdrücken und da passiert dann was?

Und sollte man das Teil profilaktisch austauschen(geht das mit einfach rausdrehen, neues reindrehen?) Bei dem steht auch 165° drauf.

Fragen über Fragen



Mickey

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.