ECM Mecanika Heizung nur x min. in Betrieb, dann wird Maschine kalt

Eine tolle Maschine, nur leider nicht sehr verbreitet.

Nun hat sich bei meiner die Steuerung verabschiedet.

Der Effekt, bei kalter Maschine funktioniert alles. Kessel wird gefüllt,

Heizung geht. So nach 15 bis 30 Minuten schaltet die Maschine

einfach ab. Der Hauptschalter leuchtet noch grün, aber Heizung

springt nicht mehr an und die Pumpe beim Betätigen des Bezugsknopfes

auch nicht. Alles tot. Die Maschine kühlt ab und nach so 30 Min

geht wieder alles. Hochheizen und Bezug, alles gut.

Dann wieder nach kurzer Zeit tot.

Heizung habe ich durchgemessen, alles ok.

Pressostat auch in Ordnung.

So bleibt wohl nur noch ein Alterungsfehler der Steuerung.

