ECM Mechanika III Gewinde am Kessel undicht - Experten sind gefragt

Also gehe ich recht in der Annahme dass jemand ein nicht passendes Rohr genommen hat und einen Adapter mit 1/4" Gewinde an den Kessel geschraubt hat? Das kann doch nicht so ab Werk gewesen sein, so viel Pfusch traue ich ECM nicht zu.

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.