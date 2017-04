Hab mal grad ein bisschen gelesen.



Also mit 5 Leuten fährt so ein Kahn nicht. Es sind noch 8 "Trainees an Bord" (die sicherlich midestens mit Mindestlohn entlohnt werden).

Die Ladekapazität des Schiffs ist 3,5 to (also so viel wie ein 7,5to LKW) bzw. 20 Palettenstellplätze. (das ist das was in einen 40ft COntainer passe, eher ein bissl weniger)

Bei einem modernen Container können 14.000 20ft Container geladen werden. Heißt: um die Ladekapazität eines (!) große Containerschiffes zu segeln braucht man ca. 7.000 solcher Segler und 91.000 Personen Besatzung. Ein Containerschiff der Emma Maersk Klasse braucht 13....



Sorry, dass ist ein bisschen Realitätsfremd. Das ist irgendwie wie Alpentransport per Rucksack...



BTW: Die letzten großen Lastsegler konnten 3.000 to Fracht tragen bei einer Besatzung von ca. 90 Personen.

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.