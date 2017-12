Einfacher Espresso im Doppelsieb?

So wie viele andere auch, mag ich die Bedienung des Zweiersiebes lieber als das Einersieb. Bei meiner Quickmill habe ich nämlich das Problem, dass ich aufgrund der Bauweise des Einersiebs beim tampen an die erhöhte inner Kante stoße. Deswegen wollte ich mal wissen, ob es nicht auch geht, die Pulvermenge (7g) für einen Espresso im Doppelsieb zu brühen. Oder macht das keinen Sinn? Den schnelleren durchlauf könnte ich ja mit einem feineren Mahlgrad begegnen. Was meint ihr?

