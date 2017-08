Einordnung Faema FP

Woran kannst du das festmachen? Ich habe noch eine vermeintlich baugleiche, allerdings ohne Typenschild, Dosierhebel wie bei der gezeigten auf der linken Seite. Aber, der obere Mahlscheibenträger passt vom Gewinde in meine älteren, definitiv ital. Modelle. Ich erwähne das, weil er nicht hiermit kompatibel war: Faema FP Mühle Ansonsten ordne ich die lackierten Mühlen in die 60er ein, evt. noch frühe 70er und (auch) original mit Plastikgefäß. Ältere Modelle hatten verchromte oder polierte Füße, andere Schalter, ein variierendes wertiges Messingschild statt der labberigen Aluteile an den späteren und die Bodenplatte war auch noch nicht aus Plastik. Zusätzlich gab es auch noch Änderungen beim Wellblech.Haufenweise Bilder im Netz können das Ganze veranschaulichen.GrußAchmed