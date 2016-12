Dass Zweikreiser sehr temperaturstabil sind, ist klar. Doch dabei geht es doch in der Regel um die Wassertemperatur während des Bezugs, oder irre ich mich? Mir ging es auch um einfach reproduzierbare Temperaturen, um den Bezug zu starten, sodass meine Brühtemperatur nicht so stark schwankt. Mal 91 Grad, mal 94, die meinetwegen konstant, fände ich aber schon doof. Erinnere mich nur noch an das Sekunden Zählen bei der Silvia nachdem die Heizlampe aus gegangen ist. Dachte halt, das sei mir PID möglicherweise einfacher.

