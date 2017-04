Ist das ernst gemeint? Der Kessel ist auch bei 220V meist in wenigen Minuten (bei meiner Maschine mit 2,3L-Tank in 4 Minuten) auf die gewünschte Temperatur erhitzt. Die längere Zeit wird benötigt, um Brühgruppe, Siebträger etc. durch das heiße Wasser zu erwärmen. Und das wird mit 380V auch nicht heißer als mit 220V....



EDIT: Dr. Kaffee war schneller...

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.