"Auf der Suche nach einer recht günstigen Zweitmaschine fürs Büro landete ich bei der GAGGIA Carezza. Da zu dieser Maschine noch keinerlei Erfahrungsberichte zu finden waren, war dies ein kleines Wagnis von dem ich nun gerne berichte

Verarbeitung:

Ist in Ordnung, mehr aber auch nicht. Viel Plastik, richtig hochwertig sind nur die Front, das Abtropfgitter, sowie der recht massive Siebträger (was ja nicht ganz unwichtig ist).

Es gibt diese Maschine auch noch in einer robusteren Edelstahlausführung, allerdings scheint diese leider noch nicht auf dem Markt zu sein. Angesichts des Preises ist die Verarbeitung aber OK.

Wirklich störend ist nur die gesamte Abtropfeinheit, die doch sehr lose im Gehäuse steckt, diese lässt sich nicht arretieren und sorgt für ordentliches klappern während des Espressobezuges.

Funktionalität:

Bei diesem Preis das große Plus der Carezza.

Sie verfügt über eine Pre-Infusion, was wirklich toll und selten ist in dieser Preisklasse. Hat man erst mal den richtigen Mahlgrad (mit meiner Mühle GRAEF CM80 recht fein) herausgefunden und das Pulver recht stark getampt, zaubert die Maschine einen hervorragenden Espresso, dessen Qualität natürlich auch noch von der Qualität der Bohne abhängig ist. Die Crema ist feinporig, recht hoch, schön goldfarben und geschmacklich top. Mit dieser Maschine kann man also eine echte Crema produzieren und nicht diese Luft geschäumten, geschmacklosen, grobporigen Pseudo-Cremas. Als wichtig erwies sich, immer erst mal einen Leerlauf zu machen, damit sich der Siebträger aufheizt. Das steigert das Ergebnis enorm.

Milchschäumer:

Tut was er soll. Funktioniert bestens. Stahldüse kann hygienisch gereinigt werden.

Tassenwärmer:

Damit dieser Tassen wärmt muss die Maschine schon sehr lange angeschaltet sein. Ist also eher unbrauchbar, was aber nicht weiter schlimm ist, schließlich kann man seine Tassen ja auch kurz unter heißes Wasser halten.

Fazit:

Ideal als Zweitmaschine oder als Einsteigermaschine für den kleinen Geldbeutel.