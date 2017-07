Erfahrungsbericht Dalla Corte Mini

... Zum Befüllen ist aber immer die Tassenablage zu entfernen. Tassenablage ist hier ein Blech, das mit zwei Nasen vorne eingehängt wird, und ansonsten leicht federnd über dem hinteren Gerätekomplex liegt. Dieses Blech stellt die einzige Gehäuseoberfläche über dem mittleren/hinteren Gehäuse dar, darunter befindet sich rechts der Tank, links sauber und sehr raumöknomisch aufgebaut Dampfboiler mit Rohren, Kästchen und Kabeln. Da das Blech zum Gehäuserand nicht schließt, und auch in sich selbst etliche Schlitze (Lüftung?) aufweist, kann hier alles was kleiner als 3-4mm ist den Weg nach unten in die „Eingeweide“ finden. Entsprechende Sorgsamkeit scheint mir geboten...

