Erfahrungsbericht LaSpaziale S1 Vivaldi II

Hallo zusammen,





mehrfach wurde ich angeschrieben, ich solle doch mal etwas zu meiner neuen Errungenschaft schreiben + ein Foto zeigen. Mach ich gern.

Die Maschine davor:







Gibts eigentlich nix zu meckern. Aber für mich privat als einziger Kaffeetrinker im Haushalt hat mich gestört, dass

1. ich sie erstmal 30 Minuten hochheizen musste, um ein perfektes Ergebnis zu erhalten

2. Wollte ich dann irgendwann noch einen, musste ich sie entweder eingeschaltet lassen und ordentlich Energie verplempern oder ausschalten und bei dem nächsten Bezug wieder warten. Wie lange, das war stets Gefühlssache.

3. Die Brühtemperatur. Ist eingestellt und ohne weiteres nicht zu verändern.

4. Als ich die E61-Explosionszeichnung gesehen habe, war mir klar: Ich warte die nicht!

5. Jedes Mal (u.U. für Stunden) Dampf produzieren, auch wenn ich nur Espressi trinken wollte.





Jetzt:







Vorteile:

+ wenn ich will, kann ich 7 Minuten nach dem Einschalten einen perfekt temperierten Espresso trinken

+ ohne ECO-Funktion ist die Maschine komplett in 15 Minuten startklar - ohne Flusherei etc.

+ die Flusherei entfällt komplett; höchstens mal bisschen PI-Druck zur Siebreinigung

+ Preinfusion

+ 1er-Sieb unproblematisch in der Handhabung

+ Brühtemperatur einfach einzustellen

+ mega Dampfpower, gut zu dosieren

+ Heißwasserausgabe

+ einfache Bedienung

+ geschicktes Design (sieht kleiner aus, als sie ist - durch die Rundungen)

+ große Tassenheizfläche

+ thermische Stabilität - eine Tasse ist wie die andere

+ Flowmeter beim Bezug - da kann man den Kaffee einfach laufen lassen und sich ums Aufschäumen kümmern

+ abschaltbarer Dampfboiler - 1 Tastendruck

+ Abtropfschale aus Kunststoff - da sieht man das Brackwasser nicht und da das Wasser, welches bei einem Bezug verloren geht, viel (!) weniger als bei einer E61-Gruppe ist, ist sie nicht so schnell voll

+ gute Materialanmutung und Verarbeitung

+ kleiner Brühboiler >> schnell bereit und frisches Wasser





Verbesserungswürdig:

- zumindest der Dampfboiler könnte serienmäßig isoliert sein

- nur 2 Bezugsmengen programmierbar? 4 Tasten würden auch nicht weh tun... der einzige Punkt, wo ich sagen würde: Hier wurde gespart. Lässt sich aber trotzdem gut mit leben. M.E. würde ich in der Neuauflage das Bedienelement überarbeiten: Einstellbare Range 85-98 Grad (ohne den Umweg über die Extremeinstellungen); ein ordentliches, schön integriertes Display, welches das Manometer ersetzt, ggf. als Gag einen Timer während der Zubereitung laufen lässt - das ganze dann so gearbeitet, dass es nicht scheiße aussieht, 4 Bezugsmengen

- keine Zeitschaltuhr verwendbar oder nur mit Hack oder 180 Euro zahlen - das ist total behindert. Stört mich aber nicht, sie ist ja schnell einsatzfähig.





Festwasseranschluss

Au weia. Ich habe so etwas noch nie gemacht. Schätze mich als handwerklich normal fähig ein, habe aber abgesehen von einem DeWalt-Akkubohrschrauber kein Werkzeug in meinem Besitz. Bin unzählige Male wegen Kleinigkeiten in den Baumarkt gefahren und habe Kleinigkeiten gekauft und mir Werkzeug zusammengesucht. Und ich hatte alles Pech, das man haben konnte (außer einem Wasserschaden). Nicht passendes Werkzeug, fehlerhafte Adapter (ein Riss im Bauteil), festgesetzte Eckventile, Wasseraustritt an den Verbindungsstellen in Form von Tropfen oder einem ordentlichen Fächerstrahl... und dann die Frage für einen, der das noch nie gemacht hat "Was ist fest genug angezogen?" Diese Erfahrung fehlte mir. Zudem 37 Grad Außentemperatur und maximale Schwüle, Wohnung unterm Dach, blöde Antworten, wenn man mal erfahrene Bekannte um Hilfe fragt ("Warum schließt du auch ne Kaffeemaschine an das Wassernetz an?") und am Ende zwei überlastete Handgelenke (meine körperliche Schwachstelle und die Bewegungen mit den Gabelschlüsseln hab ich wohl ergonomisch suboptimal ausgeführt). Seit heute kann ich wieder einen solchen Text an einer Tastatur schreiben; handschriftlich siehts immer noch nach Erstklässler aus.

Ich habe 1x die Leitung mit Flexschläuchen verlegt. Hierzu waren 10 Verbindungen (inkl. aller Adapter) nötig. Es war am Ende dicht. Aber mir persönlich zu viele Schwachstellen und zudem konnte ich den Schlauch nicht hinter der Küchenzeile verlegen (den Schlauch schon, aber das Endstück nicht). So habe ich das alles noch mal mit John Guest gelöst. Jetzt sinds "nur noch" 6 Verbindungen. John Guest geht super einfach und wirkt vertrauenserweckend. Die Rohre sind recht steif, aber zum Verlegen okay. An dieser Stelle herzlichen Dank an den John Guest-Papst Rainer aus dem Espresso-Maschinenraum für die Unterstützung auch noch spät abends!





Wasserfilter

Ich habe einen BestmaxS von water+more. Hat auf mich professioneller gewirkt als Brita und hat den Rückflussverhinderer schon integriert ;-)

Werde wohl aber nach Erschöpfung der Kartusche auf Brita wechseln, weil:

1. ich glaube, von dem, was ich gelesen habe, liefert er konstantere Ergebnisse

2. variabler Bypass (und nicht 3 Stufen)

3. Spülhahn integriert

4. Wasserein- und ausgang auf der gleichen Seite





Mini Vivaldi oder Vivaldi?

Tja. Ich hab mich für die Vivaldi entschieden. Ich bin zufrieden. Dennoch: Sicher bin ich mir heute auch noch nicht. Die Mini-Vivaldi tuts für den Hausgebrauch auch dicke, der kleinere Dampfboiler ist sicher locker ausreichend, ob die Preinfusion so viel bringt, ist auch fraglich, Wasser nachfüllen ist easy, Flipper oder Rad für den Dampf - man gewöhnt sich sicher an beides...





Warum Vivaldi und nicht Dalla Corte Mini?

Diese Frage wurde mir am meisten gestellt. Die Entscheidung hat nur ein paar Stunden gedauert.

- Dampfboiler bei DCM nicht abstellbar

- keine Heißwasserausgabe

- Vibrationspumpe

- Tank

Die letzten zwei Punkte sind vernachlässigbar für mich. Aber dafür dann 500 Euro mehr zahlen? Ehm... nein?! Die Dalla Corte-Brühgruppe ist natürlich m.E. weltklasse, aber ich zweifle an, ob ich das in der Tasse merke. Letzten Endes halte ich die DCM für eine sehr gute Maschine, die allerdings 10 Jahre alt ist und dringend mal überholt werden sollte - auch angesichts des Preises, der bei Marcus trotz seiner Verbesserungen ja noch eher gering ist.

Ich hoffe, hiermit einigen geholfen zu haben und von der Hilfe, die ich bekommen habe, anderen etwas zurückgeben zu können





Viele Grüße

Hendrik